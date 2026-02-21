Джонсон обвинил Стармера в работе на Иран

Премьер Британии Кир Стармер фактически действует «в интересах иранских мулл», отказываясь предоставить США британскую авиабазу для потенциальных ударов по Ирану. Об этом заявил экс-премьер Борис Джонсон, выступивший в качестве колумниста таблоида Daily Mail.

Джонсон написал, что «иранские муллы сейчас пытаются» заиметь ядерное оружие, и они «могут быть гораздо ближе к цели, чем мы думаем». По мнению Джонсона, это главная угроза всему миру, и она «пугает даже китайцев и русских», поскольку вызовет неконтролируемое распространение ядерного оружия по планете.

Джонсон согласен с Трампом в том, что «единственный способ добиться нового соглашения с Ираном — хотя бы угрожать применением силы, ударами по выбранным целям».

При этом лейбористское правительство Британии отказывается помогать Белому дому в данном вопросе, что «удивительно» для Джонсона.

«Стармер заявил Трампу, что США не могут использовать авиабазу в Фэрфорде. Таким образом, он усложняет достижение своих целей США и контроль над Ираном. Он фактически встал на сторону мулл», — пишет Джонсон.

По его мнению «американцы найдут способ обойти это». возможно, заправляя свои самолеты в воздухе, если начнут наносить удары по Ирану.