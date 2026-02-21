Джонсон обвинил Стармера в работе на Иран
Премьер Британии Кир Стармер фактически действует «в интересах иранских мулл», отказываясь предоставить США британскую авиабазу для потенциальных ударов по Ирану. Об этом заявил экс-премьер Борис Джонсон, выступивший в качестве колумниста таблоида Daily Mail.
Джонсон написал, что «иранские муллы сейчас пытаются» заиметь ядерное оружие, и они «могут быть гораздо ближе к цели, чем мы думаем». По мнению Джонсона, это главная угроза всему миру, и она «пугает даже китайцев и русских», поскольку вызовет неконтролируемое распространение ядерного оружия по планете.
Джонсон согласен с Трампом в том, что «единственный способ добиться нового соглашения с Ираном — хотя бы угрожать применением силы, ударами по выбранным целям».
При этом лейбористское правительство Британии отказывается помогать Белому дому в данном вопросе, что «удивительно» для Джонсона.
По его мнению «американцы найдут способ обойти это». возможно, заправляя свои самолеты в воздухе, если начнут наносить удары по Ирану.
«Но, показывая кукиш Белому дому, Стармер посылает худший сигнал в самый неподходящий момент: на Британию под руководством лейбористов больше нельзя положиться. Неудивительно, что Трамп прекращает безумный и дорогостоящий план Стармера передать острова Чагос Маврикию»¸ — заключает Джонсон.