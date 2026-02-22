Взрыв прогремел в украинском городе

Вечером воскресенья взрыв прогремел в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины, сообщает издание "Общественное" в своем телеграм-канале.

По данным журналистов, вечером воскресенье в городе прогремел взрыв, на данный момент подробностей инцидента не приводится.

Также уточняется, что сразу в нескольких областях Украины, в том числе Днепропетровской области, объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в четвертый раз за воскресенье прогремели взрывы.