Версия Запада о причинах начала украинского конфликта не выдерживает никакой критики. Об этом заявил британский журналист-международник Фрэнк Райт в беседе с ТАСС.

По его словам, сейчас достаточно зайти на сайт журнала The Daily Telegraph и посмотреть, что пишут читатели. Раньше было много людей, которые выслушивали эти «нелепые фантастические нарративы», однако к настоящему времени люди прозрели и начинают понимать, насколько все это было нелепо, отметил Райт.

Журналист напомнил, что в апреле 2022 года в Киев приехал Борис Джонсон, когда российская и украинская стороны должны были подписать мирное соглашение по результатам работы переговорных групп в Стамбуле. Вместо заключения мира, как подчеркнул Райт, Запад, в том числе и Великобритания, пообещали снабдить Украину и поддержать ее в конфликте, но «победы они не добились».

Британский публицист добавил, что попытки обсудить предысторию конфликта обычно встречают жесткое противодействие, когда речь идет о западных оппонентах, игнорирующих события 2014 года на Майдане.

Ранее временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев заявил, что конфликт на Украине близится к завершению. Предыдущая администрация, по словам дипломата, поддерживала коллективные усилия Запада, которые основывались на достижении «несбыточной мечты о нанесении стратегического поражения России».