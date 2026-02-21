Украинцев призвали бежать из страны при одном сценарии

Украинцам стоит бежать из страны, если Киев не получит от Европейского союза (ЕС) кредит, выделение которого заблокировала Венгрия. С таким призывом в эфире YouTube-канала выступил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, при таком сценарии денег не будет ни для кого.

«Если эти деньги заблокированы, то это полный крах Украины как хозяйственного организма будет. (...) Поэтому организованно спасайтесь», — посоветовал эксперт.

Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Сообщается, что постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против выдачи Киеву финансовых средств 20 февраля, что привело к отмене этого решения из-за отсутствия необходимого единогласия.