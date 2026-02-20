Трамп объяснил смысл своих пошлин
Президент США Дональд Трамп объяснил смысл введенных им торговых пошлин. Свою позицию он высказал в ходе пресс-брифинга в Вашингтоне.
После того, как Верховный суд Соединенных Штатов признал пошлины незаконными, американский лидер отметил, что его тарифы способствовали установлению мира на планете.
Глава Белого дома назвал решение суда «глубоко разочаровывающим позором». Он также пообещал подписать указ о введении глобальной 10-процентной пошлины сверх уже действующих стандартных тарифов.
20 февраля Верховный суд США признал незаконными введенные администрацией президента Дональда Трампа масштабные импортные пошлины. Шестеро из девяти судей пришли к выводу, что тот превысил свои полномочия, введя тарифы без согласия Конгресса.