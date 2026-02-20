Эпштейн годами пытался встретиться с Путиным

Финансист-педофил Джеффри Эпштейн годами добивался встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить финансовые рынки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В октябре 2014 года на почту Эпштейна пришло письмо от сотрудника Министерства финансов США, чью личность скрыли в опубликованных файлах по требованию ведомства, с предложением организовать встречу.

«Я поговорил с Путиным (...) Уверен, вы понравитесь друг другу», — говорится в письме.

Нераскрытый собеседник Эпштейна написал, что Путин «был бы очень рад», если во время встречи они обсудят «финансовые рынки XXI века, цифровые валюты, деривативы».

В файлах Эпштейна обнаружили многочисленные упоминания российского миллиардера

После консультации в переписке с бывшим главным юрисконсультом Goldman Sachs Кэти Руэммлер финансист в тот момент все же отказался от встречи с Путиным.

«Однако увлечение Эпштейна Путиным и Россией не ослабело (...) В документах отражены многолетние попытки организовать личную встречу с Путиным, чье имя фигурирует в базе данных около 1000 раз», — отмечает Bloomberg.

Ранее выяснилось, что Эпштейн приезжал в ядерный центр России — город Саров — в 1998 году. В той же поездке принимал участие советник Билла Гейтса в Microsoft Натан Мирвольд. Предприниматели тогда исследовали российский научный потенциал, а также возможность инвестиций в ядерные наукограды.