Владимир Зеленский рассказал, что накануне провел успешные переговоры с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте. Об этом пишет РБК.

Третий раунд мирных переговоров между Россией, США и Украиной завершился 18 февраля в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новый раунд состоится в ближайшее время.

«Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и Россией и о том, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон», — уточнил Зеленский.

Украинский лидер заметил, что стороны «скоординировали позиции по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы». Он добавил, что во многом его с Рютте взгляды совпадают.

Политик заметил, что обсудил с генсеком ситуацию с энергетикой на Украине и необходимость дальнейшей работы по программе помощи Киеву PURL.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в СМИ нередко появляются вбросы, искажающие позицию России на переговорах по урегулированию украинского конфликта.