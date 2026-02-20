В Афганистане разрешили бить жён

Движение «Талибан»* (запрещённая в РФ террористическая организация) ввело в Афганистане уголовный кодекс, который фактически легализует домашнее насилие. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно 90-страничному документу, одобренному верховным лидером, мужья могут применять физическую силу к жёнам, если это не грозит серьёзными увечьями. Кодекс также разделяет общество на четыре категории: религиозные деятели, элита, средний и низший классы.

Эксперты отмечают, что такая классификация возрождает деление на «свободных» и «рабов», приравнивая женщин к последним. Документ прямо разрешает «хозяевам рабов» (мужьям) телесные наказания в отношении жён и подчинённых.

