Девять стран направили $7 миллиардов в «Совет мира»

Азербайджан и еще восемь государств перечислили более $7 миллиардов в бюджет созданного по инициативе президента США Дональда Трампа «Совета мира». Об этом американский лидер сообщил на первом заседании организации в Вашингтоне, трансляцию вел Sky News. По его словам, США дополнительно внесут $10 миллиардов.

Трамп уточнил, что средства направили Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт. Речь идет о финансировании программы помощи, связанной с урегулированием ситуации в Газе. Президент США также заявил, что ООН выделит $2 миллиарда на поддержку Газы. Кроме того, по его словам, ФИФА направит $75 миллионов на футбольные проекты в регионе. Япония, как отметил Трамп, организует дополнительный сбор средств, к которому присоединятся Южная Корея, Филиппины и Сингапур.

«Совет мира» задуман как структура для политического урегулирования в Газе. Трамп ранее допускал возможность расширения его функций. В Белом доме неофициально обсуждали, что организация теоретически может стать альтернативной площадкой ООН, передает «Радиоточка НСН».