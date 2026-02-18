Мерц объявил о планах повторно стать канцлером ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующих парламентских выборах, которые должны пройти в 2029 году.

"Я уже намереваюсь заниматься этим дольше (руководить кабинетом министров - прим. ТАСС)", - сказал он во время мероприятия ХДС в городе Трир (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Мерц напомнил, что его отцу в январе исполнилось 102 года.

Обратившись к Гордону Шнидеру, кандидату от ХДС на предстоящих 22 марта выборах в ландтаг (региональный парламент) Рейнланд-Пфальца, Мерц отметил: "

Когда мы, допустим, через пять лет будем снова стоять здесь, то я хотел бы, чтобы мы вместе - ты как премьер-министр [региона], а я как канцлер - оглянулись назад и сказали, что это были трудные времена, но что мы тогда в ХДС, в этом федеральном правительстве и в этом земельном правительстве, возглавляемом Гордоном Шнидером, приняли правильные решения".

11 ноября прошлого года Мерцу исполнилось 70 лет. Он стал самым возрастным канцлером после Конрада Аденауэра, оставившего в 1963 году пост главы правительства в 87 лет. 20 февраля Мерц на съезде ХДС снова выдвинет свою кандидатуру на должность председателя партии.