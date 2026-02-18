Свобода слова в интернете является «полной чушью», в том случае, если в алгоритмах социальных сетей отсутствует прозрачность, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, французский лидер сделал ряд заявлений о ключевых институтах демократии в ходе выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью Дели.

«Я имею ввиду, что свобода слова — это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистнической речи к другой», — отметил Макрон.

Президент уточнил, что желает избежать расистских высказываний, ненавистнических высказываний. Он добавил, что хочет «поддерживать своего рода общественный порядок».

Бизнесмен Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, сообщил ранее, что Франция является единственной в мире страной, которая уголовно преследует социальные сети за предоставление людям свободы.