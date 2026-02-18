Папа Римский отказал Трампу

Ватикан отказался участвовать в Совете мира президента США Дональда Трампа и подчеркнул роль ООН в урегулировании международных кризисов. С соответствующим заявлением выступил кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Святого Престола, передает Newsweek.

© Lenta.ru

Это решение было принято, несмотря на приглашение, отправленное в январе Папе Римскому Льву XIV, который родился в США.

Папа Римский Лев XIV уже критиковал некоторые политические решения Трампа. Например, после операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро понтифик говорил об обеспокоенности развивающимися событиями и призывал Венесуэлу оставаться независимой страной.

Ранее президент США заявил, что 19 февраля соберет Совет мира в Институте мира имени Дональда Трампа в Вашингтоне и объявит о выдаче более 5 миллиардов долларов на гуманитарные и восстановительные работы в Газе.