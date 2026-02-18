Владимир Зеленский заявил о санкциях против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев», — написал он в Telegram.

Зеленский заявил, что Лукашенко «обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти» и помогает России обходить санкции, увеличивая своё участие в якобы эскалации конфликта на Украине.

«За это будут особые последствия», — добавил он.

Ранее в Минске ответили на сообщения о планах Киева возбудить дело против Лукашенко.