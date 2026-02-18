Плевок в лицо национальной самоидентификации - и подрыв устоев! Эстония, следуя за всей Европой, готовится к войне с Россией. Но старая Европа далеко, а российская граница – вот она. Москва уже атакует. Не ракетами и дронами, а тактическим оружием – самовар, матрёшка, балалайка. Все знают, на что способны эти русские.

В январе налогово-таможенный департамент республики сообщил, что на контрольно-пропускном пункте в Нарве был схвачен гражданин Израиля, который пытался вывезти из России… самовар! Вы не поверите, но русский самовар у эстонцев в санкционном списке. Израильтянина отправили назад с вражеским сосудом.

Злодеев бдительные эстонские парни ловят регулярно. Так, на границе обезвредили без единого выстрела гражданку России, пытавшуюся провезти в независимую Эстонию мужской водолазный костюм. Хотела взорвать изнутри суверенное европейское государство.

Явно идёт вербовка эстонских граждан – один местный попытался провезти на микроавтобусе из России на родину 170 матрёшек. Москва демонстрирует мягкую силу: мягко стелет, жёстко спать. Эстонцы люди постепенные, могут раздумывать и год, и два. Но тут поняли, что российская агрессия не сон, а явь.

К нашим матрешкам у эстонцев отношение амбивалентное. Вроде вражеский снаряд и символ агрессии. А сами ещё лет 10 назад снимали ролики для русских туристов. С теми самыми матрешками! Некоторые из них на глазах теряли всякий стыд.

Вот матрёшки и спешат в Эстонию. В соседней Латвии история ещё хуже. Там бдительные граждане обнаружили на прилавках центрального рынка Риги русских матрёшек – продавали открыто, не таясь. Бывший мэр латвийской столицы Эдвардс Ратниекс объявил, что национальная идентичность латышей подорвана. Позже выяснили, что матрёшек делают на Украине. Производителю дали наказ – ставить маркировку и лепить на каждую деревянную девицу украинский флаг.

Матрёшки. В действительности всё не так, как на самом деле.