Президент США Дональд Трамп не считает Украину стратегически важной, из-за чего Киеву грозит «капитуляция». Об этом заявил бывший украинский посол в Штатах Олег Шамшур, передает агентство УНИАН в Telegram.

Утверждается, что Трамп не видит на Украине серьезных перспектив для американского бизнеса в то время, как Россия предлагает главе Белого дома масштабные экономические проекты, особенно в сфере энергетики. По словам дипломата, желание Трампа подтолкнуть Киев к «миру любой ценой» связано и с личными амбициями американского президента, желающего выступить в роли «всемогущего миротворца».

Шамшур подчеркнул, что реализация мирного соглашения без учета интересов Украины приведет к ее фактической капитуляции и создаст риски для безопасности остальной Европы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский счел несправедливым то, что американский лидер призывает пойти на уступки Украину, а не Россию. Он предположил, что Трампу, возможно, легче оказывать давление на Киев, чем на Москву.