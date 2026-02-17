Супруга Пашиняна объявила о завершении брака

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о завершении их гражданского брака.

Соответствующее заявление она опубликовала в социальной сети Facebook.

"Мой гражданский брак с премьер-министром Николом Пашиняном завершен. Прошу проявлять сдержанность и корректность при обсуждении этой темы", — написала она.

Причин разрыва она не раскрыла. Иных подробностей Акопян также не привела.

Никол Пашинян и Анна Акопян состояли в отношениях с 1990-х годов. Они познакомились во время учебы в Ереванском государственном университете. Официально зарегистрированного брака пара не заключала — их союз носит гражданский характер. У Пашиняна и Акопян четверо детей.

После прихода Пашиняна к власти в 2018 году Анна Акопян активно участвует в общественной жизни, занимается благотворительными и социальными проектами, а также сопровождает премьер-министра в ряде публичных мероприятий.