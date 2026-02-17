Молдавию предупредили о риске раскола страны

Сохранение нынешнего политического курса президента Молдавии Майи Санду и отсутствие внутреннего диалога может привести к расколу и разрыву страны на части. Такое мнение высказал РИА Новости экс-глава республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, сейчас большинство граждан Молдавии выступают за нейтральный статус и сохранение государственности, однако пропаганда может в перспективе изменить ситуацию.

«Если этот режим останется еще на несколько лет, страну может просто разорвать на части. Поэтому необходимо сменить курс власти и вернуться к диалогу внутри страны. Только внутренний диалог может предотвратить повторение чужих трагических сценариев», — уверен Игорь Додон.

Ранее премьер Молдавии Александр Мунтяну заявил о том, что поддержал бы объединение республики с Румынией. А президент Майя Санду признала, что в случае референдума также проголосовала бы за объединение с Румынией, так как в нынешней международной обстановке Молдавии «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство».

После чего оппозиционер Илан Шор заявил о том, что при президенте Майе Санду государственной политикой в Молдавии стала измена Родине.