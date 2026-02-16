Арест экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко стал значимым эпизодом крупнейшего коррупционного скандала, который серьезно потряс офис Владимира Зеленского, пишет британская газета Financial Times.

Автор статьи пояснил, что действия НАБУ и САП вызвали беспокойство среди ключевых партнеров Украины.

По его данным, Киев добивается получения денег от западных партнеров и стремится к ускоренному вступлению в Европейский союз.

«Эта схема вызвала широкий общественный резонанс и стала одной из серьезнейших политических угроз для администрации Зеленского», — заметил журналист.

Ранее сообщалось, что Галущенко, одного из бывших соратников украинского лидера, обвиняют в отмывании денег, которые предназначались на строительство укреплений, защищающих энергетические объекты от ракетных и беспилотных атак на критически важную инфраструктуру.

В том случае, если бывшего высокопоставленного чиновника признают виновным, его могут приговорить к 12 годам лишения свободы и конфискации имущества.

Пытавшийся сбежать с Украины экс-министр прокомментировал задержание

Читатели оставили под публикацией большое количество резких комментариев.

«[Президент США Дональд] Трамп был прав насчет этих ребят. Предыдущая администрация просто выписала им открытый чек», — пояснили пользователи.

Подписчики потребовали прекратить бесконтрольное засыпание деньгами украинского правительства: «Этому пора положить конец».