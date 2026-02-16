Актер из фильмов «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на слова его супруги Лусианы Дюваль.

Дюваль умер в своем доме в Мидлберге 15 февраля. Причина его смерти не уточняется.

«Для всего мира он был актером, удостоенным премии “Оскар”, режиссером, рассказчиком. Для меня он был просто всем. Его страсть к своему делу могла сравниться разве что с его глубокой любовью к персонажам, вкусной еде и светским беседам. В каждой из своих многочисленных ролей Боб отдавал всего себя своим персонажам и раскрывал правду о человеческом духе, которую они воплощали», – рассказала жена актера.

Дюваль наиболее известен по ролям в фильмах «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня». В последнем он исполнил роль подполковника Килгора — именно он произнес знаменитую фразу «я люблю запах напалма по утрам». В 1984 году он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Нежное милосердие».