Делегация Украины прибыла в Женеву

Украинская делегация прибыла в Женеву, где 17 февраля состоятся трехсторонние переговоры с участием России и США. Об этом в Telegram-канале сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По его словам, повестка дня уже согласована, а команда Украины готова к работе.

«Мы ожидаем конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам», — написал Умеров, добавив, что основной целью грядущих переговоров станет продвижение к достойному и устойчивому миру.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.