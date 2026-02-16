Республика Крым открыта для официального визита американского лидера Дональда Трампа, сообщил спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Трампа мы готовы видеть в Крыму. Мы с удовольствием покажем, кем мы были и кем стали», — сказал Константинов РИА Новости.

По его мнению, жители полуострова стремятся к общению с государственными деятелями, которые способны здраво и беспристрастно оценивать происходящее.

В апреле 2025 года в интервью журналу Time Трамп прямо заявил: «Крым останется в России». Он подчеркнул, что «все это понимают», включая Владимира Зеленского.