На Украине вновь ожидаются сильные холода. Во вторник, 17 февраля, согласно прогнозу Укргидрометцентра, столбик термометра в Киеве и отдельных регионах опустится до —17 °C.

Как пишет «СТРАНА.ua», синоптики также прогнозируют обильные снегопады. В Киеве, сообщают местные интернет-сообщества, уже образовались снежные заносы и гололёд.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее охарактеризовал ситуацию с энергоснабжением украинской столицы как близкую к катастрофической.

Критическое положение с отоплением и электричеством ставит Киев в условия выживания, считает он.