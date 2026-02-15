Рубио объяснил пропуск встречи по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, почему пропустил в Мюнхене встречу посвященную урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили у Рубио о пропущенной встрече во время его совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе.

Дипломат ответил, что в Мюнхене было много встреч по Украине, в которых участвовали американцы, но на одну из них «мы не смогли прийти».

«И причина, по которой мы не смогли пойти на ту встречу с четырьмя другими европейскими странами, заключается в том, что мы встречались с Сирией и курдами», — сказал госсекретарь США.

По его словам, он просто не мог оказаться в двух местах одновременно.

Рубио отметил, что ситуация в Сирии непростая. Недавно официальный Дамаск заключил соглашение с командованием курдских формирований. Теперь необходимо достичь аналогичных соглашений с друзами, бедуинами, алавитами, и другими «элементами очень разнообразного сирийского общества».

«Мы считаем, что этот результат, каким бы трудным он ни был, гораздо лучше, чем Сирия, которая была бы разбита на восемь частей со всевозможными боевыми действиями и всевозможной массовой миграцией», — сказал Рубио.

