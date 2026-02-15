Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел совместную пресс-конференцию с госсекретарем США Марко Рубио, находящимся с визитом в Братиславе. Фицо заявил, что Запад должен вести диалог с Россией, сообщает ТАСС.

Фицо отметил, что прямой диалог с Кремлем существенно ускорит завершение конфликта на Украине.

«Мы должны вести диалог с РФ. Мы должны вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным», — сказал Фицо.

Премьер напомнил, что кризис мог завершиться через три месяца, но этому помешали «некоторые западные политики».

Фицо также раскритиковал антироссийские санкции и предоставление Киеву 60 млрд евро на закупку вооружений. По его мнению, ЕС находится в глубоком кризисе.

Премьер отметил разницу в подходах США и ЕС к политике и инициативам Братиславы. По его словам, в мае 2025 года две страны ЕС закрыли свое воздушное пространство, пытаясь помешать Фицо приехать на парад Победы в Москву. Сейчас Киев действует против экономических интересов Словакии, препятствуя поставкам газа и нефти из РФ. Эта ситуация должна быть исправлена после заключения мирного соглашения, добавил премьер.