Европа пожинает плоды игнорирования слов Путина
Европейские страны сейчас переживают кризисы, которые президент РФ Владимир Путин предсказывал ещё на Мюнхенской конференции 2007 года, пишет издание dikGazete.
Тогда глава российского государства раскритиковал однополярный мир, расширение НАТО и американские планы по размещению ПРО в Восточной Европе. Как отмечает турецкое издание, слова Путина тогда не восприняли всерьёз.
Сейчас становится понятно, что «сигналы Путина... стали главными пунктами европейской повестки дня».
«Безопасность, сдерживание, коллективная оборона, - перечисляют авторы. - Всё это запоздалые отголоски предупреждений, прозвучавших в Мюнхене».
Авторы подчеркивают, что Европа тогда отказалась создавать общую архитектуру безопасности с Москвой и теперь пожинает плоды стратегической близорукости.