Европейские страны сейчас переживают кризисы, которые президент РФ Владимир Путин предсказывал ещё на Мюнхенской конференции 2007 года, пишет издание dikGazete.

© kremlin.ru

Тогда глава российского государства раскритиковал однополярный мир, расширение НАТО и американские планы по размещению ПРО в Восточной Европе. Как отмечает турецкое издание, слова Путина тогда не восприняли всерьёз.

Сейчас становится понятно, что «сигналы Путина... стали главными пунктами европейской повестки дня».

«Безопасность, сдерживание, коллективная оборона, - перечисляют авторы. - Всё это запоздалые отголоски предупреждений, прозвучавших в Мюнхене».

Авторы подчеркивают, что Европа тогда отказалась создавать общую архитектуру безопасности с Москвой и теперь пожинает плоды стратегической близорукости.