Многие европейские лидеры настроены на продолжение борьбы против России в рамках украинского конфликта. План Европы раскрыло издание Strategic Culture.

Утверждается, что данный факт идеально иллюстрирует «нелепое» заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия должна согласиться на условия прекращения конфликта, в том числе на ограничение численности ее армии. Подобные заявления показывают, что западные политики вроде Каллас еще верят в перспективу того, что РФ будет побеждена, указано в статье.

Отмечается, что для Европы украинский конфликт превратился и в «прибыльную пирамиду».

«[Президент Украины Владимир] Зеленский уверяет, что это инвестиция, которая в итоге принесет прибыль. Но Европа причиняет себе экономический вред, одновременно впадая в политический кризис. Вот почему западные лидеры не могут признать, что проиграли войну, потому что с самого начала они говорили своим избирателям, что Украина обязательно победит», — указано в материале.

Ранее Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине.