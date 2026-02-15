Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что позиция администрации Трампа по поводу войны России против Украины является «позорной» и призвала дать Киеву ракеты «Томагавк». Об этом она заявила во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я считаю, что позиция администрации Трампа по Украине позорна…», — сказала Клинтон. «Попытка заставить Украину согласиться на капитуляцию с Путиным — это позор. Я думаю, что попытки Путина и Трампа извлечь выгоду из страданий и смертей украинского народа — это историческая ошибка и коррупция высшей степени».

По ее словам, сегодня Украина «защищает демократические ценности Запада».

«Украина сражается на передовой за нашу демократию, наши ценности свободы и цивилизации, теряя тысячи людей», — отметила она, добавив, что эта война движима «манией одного человека контролировать» украинский народ.

В то же время Клинтон высказала мнение, что Трамп либо не осознает масштабы страданий, либо безразличен к ним. Она также обвинила президента США в подрыве единства Запада и международных обязательств:

«Он предал Запад. Он предал человеческие ценности. Он предал Устав НАТО, Атлантическую хартию, Всеобщую декларацию прав человека», - заявила она.

«Есть план передать украинцам ракеты «Томагавк». Дать им больше ракет для зенитной артиллерийской установки «Патриот». Это позволит им наносить больший ущерб… на территории России», — пояснила Клинтон.

По ее мнению, способность Украины наносить удары по целям на территории России «может заложить основу для серьезных переговоров».

По ее мнению, следует «причинить боль нефтеперерабатывающим заводам, ракетным базам, что создаст условия для более эффективных переговоров».