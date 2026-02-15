Тегеран объявил дату непрямых переговоров с США

В Женеве 17 февраля намечены непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе, при этом посредником выступит Оман, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.

Непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной проблематике состоятся 17 февраля в Женеве, передает РИА «Новости». Об этом официально заявило МИД Ирана, уточнив, что встреча пройдет при посредничестве Омана.

В опубликованном в Telegram-канале заявлении ведомства отмечается: «Непрямые переговоры Ирана и США по ядерной проблематике состоятся при посредничестве Омана во вторник». Переговоры будут посвящены обсуждению иранского ядерного досье и возможным шагам для его урегулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что будущие переговоры с США по ядерной программе будут вестись в прежнем, непрямом формате. Иран и США провели очередной раунд переговоров по ядерной программе в Омане 6 февраля.