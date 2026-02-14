Владимир Зеленский оскорбительно высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Глава кабмина Венгрии возглавляет страну, отметил украинский лидер, которую Киев защищает от возможного захвата российскими танками.

«Виктор может думать [только] о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта», — пояснил Зеленский.

По его словам, европейцам не следует надеяться на то, что они всегда смогут отсиживаться за спинами украинцев. Он добавил, что украинцы — тоже люди.

Ранее украинский лидер в ходе выступления на полях ВЭФ сообщил, что «силы, пытающиеся уничтожить Европу», свободно действуют в макрорегионе.

Зеленский подчеркнул, что каждый «Виктор», живущий на европейские деньги, но продающий при этом европейские интересы, должен получить «подзатыльник».

Политолог Василий Вакаров предположил, что слова Зеленского в адрес Орбана направлены на то, чтобы не допустить победы венгерского политика на предстоящих выборах в республике.