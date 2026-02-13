$77.1991.56

Глава Еврокомиссии назвала цель ЕС на Украине

Андрей Дуванов

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала цель Евросоюза в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее соцсети.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз хочет обеспечить Украине безопасное будущее. По этой причине альянс выступает за то, чтобы Киев вел мирные переговоры с позиции силы.

«Наша цель ясна: обеспечить Украине возможность вести мирные переговоры на своих собственных условиях, с позиции силы и с обеспечением безопасного, надежного и процветающего будущего для своих граждан в рамках ЕС», — написала она.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз скоро оформит кредит для Украины, а также закончит согласование 20-го пакета антироссийских санкций.

