Каллас обратилась к США

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас указала представителю США на ответственность его страны за нарушения международных правил. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Каллас прокомментировала предложение США по реформе мирового порядка. Она заявила, что крупные страны несут ответственность за свои действия, и любая реформа миропорядка должна гарантировать, что нарушение международных норм не останется безнаказанным.

«Для всех нас, для большинства из нас важно, чтобы в многосторонней системе существовало равенство государств, что никто не стоит выше закона. Вот почему я говорю об ответственности, если у нас есть правила, с которыми мы согласились, то за нарушения даже самые могущественные страны должны нести ответственность», — заявила она.

Помимо этого Каллас также сравнила США и Россию. По ее словам, Россия «идет одна, потому что у нее нет союзников», тогда как страны Европы идут за США. При этом она подчеркнула, что это означает, что США нуждаются в Европе.

