Рубио предъявил серьезные претензии ООН

ООН, по оценке американского госсекретаря, «всё ещё обладает огромным потенциалом», чтобы быть инструментом. Однако, по самым насущным вопросам у ООН нет ответов. Организация, по сути, «не играет никакой роли», заявил Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

