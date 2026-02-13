Мерц признал превосходство России над Европой

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал превосходство России над Евросоюзом, несмотря на разные экономические возможности. Об этом пишет РИА Новости.

На 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии Мерц заявил, что ВВП Европейского союза почти в десять раз выше, чем у России.

«И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», — дополнил он. Мерц считает, что ЕС не в полной мере использует потенциалы из разных сфер.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что мир вступил в новую эпоху великих держав. По мнению Мерца, «самым ярким проявлением этой тенденции» является начало украинского конфликта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил странам-кандидатам на вступление в Европейский союз, что не хочет их потерять.