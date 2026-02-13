Каллас раскрыла одно заблуждение Европы

Большинство стран Европейского союза (ЕС) являются небольшими государствами, хотя и не осознают этого, заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Ее цитирует ТАСС.

«Конечно, Европа хочет сражаться за мир, в котором есть какие-то правила. Поскольку большинство европейских стран — это маленькие страны или страны, которые еще не поняли, что они маленькие», — сказала она в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом Каллас акцентировала внимание, что из-за своей незначительности европейские страны нуждаются в мировом порядке, который бы обеспечивал их безопасность.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил странам-кандидатам на вступление в ЕС, что не хочет их потерять. Немецкий политик признался, что чувствует себя все более и более некомфортно из-за неспособности европейского объединения добиться существенного прогресса в процессе вступления новых стран.