Генсек НАТО пообщался с псом Патроном

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о разговоре с украинским псом Патроном.

Соответствующий комментарий он сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция доступна на YouTube-канале Daily Record.

«Я даже посмотрел псу в глаза, и он сказал: "Мы никогда не сдадимся"», — поделился генсек альянса.

Рютте отозвался о Патроне как об ответственном псе, который сейчас является «в некотором смысле героем» своей страны.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента сообщил, что Украина столкнулась с резким снижением эффективности своей противовоздушной обороны. По его словам, это связано с дефицитом перехватчиков.