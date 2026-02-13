Соединенные Штаты предали Европу. Соответствующее заявление сделала эксперт-международник из Рима Натали Точчи, пишет The New York Times (NYT).

© Matias Basualdo/ZUMA/TACC

Европейцы наблюдали, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американский вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали главу киевского режима Владимира Зеленского в Овальном кабинете в феврале 2025 года, поделились подробностями авторы публикации.

В декабре они ознакомились с обновленной Стратегией нацбезопасности Белого дома, в которой речь шла о том, что Европе грозит «уничтожение цивилизации», что повторяет риторику ультраправых европейских политических движений.

В Европе опасаются угрозы суверенитету со стороны США

С точки зрения Точчи, эти события и речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом году внесли ясность.

По мнению аналитика по международным отношениям, эти три момента продемонстрировали, что Европа находится не в игре на разрыв отношений, отстранение, отчуждение или даже отказ от них, а в ситуации предательства.