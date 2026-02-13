Карл III оказался праправнуком прототипа графа Дракулы

Карл III оказался праправнуком Влада Цепеша, древнего правителя, вдохновившего Брэма Стокера на написание романа «Дракула», в 16-м поколении. Об этом пишет RadarOnline. По его данным, король Великобритании — не просто дальний родственник графа Дракулы, но и наследник его владений на территории современной Румынии.

Особый интерес к родственным связям Карла появился после его поездки в Трансильванию в 1998 году. Будучи ещё принцем Чарльзом, монарх занялся сохранением природы в этом регионе. Историки тем временем принялись за изучение связи Карла с Владом Цепешем, прославившимся своей жестокостью.

К счастью для Карла, родство с Дракулой вряд ли обернётся для него скандалом. Зато для Трансильвании оно очень кстати, ведь именно благодаря Карлу на них обратили внимание как на ценнейшие исторические памятники.

«До его участия многие из этих деревень оставались практически незамеченными — живописными, безусловно, но экономически уязвимыми и сталкивались с депопуляцией из-за отъезда молодого поколения. Его решение лично инвестировать в традиционные саксонские фермерские дома и бережно их реставрировать стало мощным сигналом того, что эти общины и их наследие имеют ценность на международной арене», — пояснил эксперт в разговоре с Radar.

Кстати, за это Карлу был даже предложен почётный титул принца Трансильвании.

Ранее сообщалось, что Карл III может не выдержать скандала вокруг дружбы его брата Эндрю с Джеффри Эпштейном на фоне онкологии.