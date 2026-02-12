Орбан пошутил над желанием Украины вступить в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал «подбросить» Украину до Брюсселя, но при одном условии. Его слова приводит газета Magyar Nemzet.

Орбан прокомментировал шуткой желание Украины вступить в ЕС, отвечая на вопрос одной из избирательниц.

«Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?», — сыронизировал политик.

При этом он особо отметил, что ключевым вопросом является то, «будут ли венгерские деньги храниться в Венгрии» или через Брюссель пойдут на поддержку Украины. Орбан заверил, что сделает все, чтобы деньги избирателей остались в стране.

«Пока у нас есть национальное правительство и сильная народная поддержка, мы сможем заблокировать план Еврокомиссии и сохранить деньги», — пояснил премьер-министр.

Ранее стало известно, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в организации уже в 2027 году. План основывается на том, что Брюсселю удастся преодолеть вето Венгрии. В свою очередь Виктор Орбан отмечал, что Европе следует выбрать долгосрочное сотрудничество с Украиной, а не принятие ее в ЕС.