Трамп рассказал об итогах встречи с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп рассказал об итогах своей встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Трампа.

По словам главы Белого дома, встреча не привела к договоренностям по ситуации в Иране. При этом Трамп добавил, что обсуждение этой темы продолжится в будущем.

«Ничего окончательного достигнуто не было, за исключением того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, можно ли заключить сделку», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США направят в район Ближнего Востока еще один авианосец.