Эрдоган готовит сына в свои преемники

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает своего сына Билала в качестве возможного преемника. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правящей Партии справедливости и развития.

По данным агентства, вопрос транзита власти всё чаще обсуждают в партийных кругах. Рассматривают сценарий постепенного вовлечения Билала Эрдогана в политику с прицелом на руководящие посты, включая лидерство в партии.

Источники отмечают, что Эрдоган-младший заметно активизировался в публичном поле. Он регулярно появляется на публике, государственные СМИ чаще о нём рассказывают, президент берёт сына с собой в зарубежные поездки. Билал уже участвует в кадровых вопросах внутри партии и правительства.

Вместе с тем собеседники агентства признают, эти планы могут не сработать, но ситуация для Эрдогана—старшего сейчас удачная. Турция усиливает влияние в мире, у президента хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии.

Главная проблема, как отмечается в материале, — дороговизна жизни. В статье утверждается, что из-за высоких цен Эрдоган может потерять поддержку пенсионеров и простых людей. Инфляция всё ещё выше 30%, но уже замедляется. Это может помочь ему на следующих выборах.

Ещё один риск, как пишет агентство, — переговоры с курдами. Если Эрдоган сможет договориться с ними, это станет его большой победой. Если нет — власти снова могут взять жёсткий курс, чтобы понравиться националистам.

