Европарламент одобрил кредит Киеву на €90 млрд

Европарламент одобрил кредит Украине на €90 млрд на 2026—2027 годы.

Как пишет РИА Новости, голосование ЕП стало последним необходимым этапом для окончательного утверждения данного кредита.

Отмечается, что из 642 присутствовавших депутатов ЕП 458 проголосовали за.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила схему использования заёмных средств, выделяемых Киеву на 2026 и 2027 годы. Согласно плану, €60 млрд выделят на военные закупки, а €30 млрд — на покрытие бюджетного дефицита Украины.

Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявлял, что первый транш нового европейского кредита на €90 млрд для Украины перечислят не позднее второго полугодия 2026 года.