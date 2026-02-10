Трамп и Нетаньяху встретятся в Белом доме

Президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

Встреча пройдет в Белом доме. По словам Левитт, она запланирована на 11 февраля. Главной темой разговора политиков станет ситуация с иранской ядерной программой.

«Завтра здесь, в Белом доме, президент примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для двусторонней встречи», — заявила Левитт.

Пресс-секретарь также добавила, что оставшуюся часть недели Трамп потратит на вопросы энергетики и дерегулирования.

Ранее Трамп пообещал ввести жесткие меры против Ирана при отсутствии сделки по ядерной программе.