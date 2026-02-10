Упоминание бойфренда* Макрона нашли в переписках Эпштейна

Американский финансист Джеффри Эпштейн упоминал в своих переписках «бойфренда»* президента Франции Эммануэля Макрона — он писал об этом одному из своих собеседников.

© Вечерняя Москва

Об этом стало известно во вторник, 10 февраля, из документов по делу предпринимателя, опубликованных Министерством юстиции США.

— Мне показали фотографию бойфренда* Макрона. Ах, лицемерие. Это придает новый смысл фразе «я прикрою твою спину». Или «помни, французы стоят за твоей спиной», — писал финансист.

В переписке Эпштейн добавил, что ему показали и «другие пикантные детали», передает РИА Новости.

17 марта 2025 года американский журналист Такер Карлсон поддержал теорию о том, что супруга французского лидера Брижит Макрон является биологическим мужчиной и раньше носила имя Жан-Мишель Тронье, а на данный момент является трансгендером*.

17 июля того же года СМИ сообщили, что Брижит Макрон оказалась «опустошена» из-за решения суда по «трансгендерному»* делу, который оправдал журналистку Наташи Рей, опубликовавшую информацию о прошлом жены президента Франции.

*Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории России.