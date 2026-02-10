В Тбилиси начался суд над Саакашвили

Тбилисский горсуд проводит заседание по делу о саботаже и призывах к государственному перевороту, в котором фигурируют бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и другие лидеры оппозиционных партий, сообщает агентство "Интерпрессньюс".

Генпрокуратура Грузии в ноябре 2025 года предъявила обвинения бывшему главе государстве, а также семи оппозиционерам по делу о саботаже, призывах к государственному перевороту и оказании помощи иностранным организациям во враждебной Грузии деятельности.

На заседании суда, по данным агентства, присутствуют сам Саакашвили и большинство обвиняемых оппозиционеров.

Экс-президент в Грузии обвинялся по пяти уголовным делам. Согласно уже вынесенным четырем приговорам, Саакашвили будет отбывать наказание до 2034 года.