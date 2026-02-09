Китайский портал «Гуаньча» опубликовал интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором он рассказал, что слова главы Франции Эммануэля Макрона о длительной подготовке телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным звучат несерьезно, а дипломатия выглядит жалкой.

Подписчики оставили большое количество комментариев под публикацией. Они отметили, что Макрон всегда любил устраивать политические шоу на международной арене. Они добавили, что французский лидер только на это и способен.

«Те, кто сейчас у власти в Европе — просто клоуны», — подчеркнули пользователи.

По мнению читателей портала, Макрон — хамелеон, лишенный какой-либо индивидуальности или политического авторитета.

Во Франции пришли в ярость из-за нового плана Макрона против РФ

Россия уверена в себе, заметили подписчики, ситуация развивается в благоприятном для нее направлении.

«ЕС — это сброд, никто из европейских стран не может повлиять на российско-украинский конфликт, тем более телефонным звонком», — констатировали комментаторы.

Продолжение боевых действий приведет к тому, что Европа будет обескровлена, резюмировали пользователи.