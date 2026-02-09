Трамп снова пошутил и присоединил к США новые территории

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пошутил над мировыми лидерами, опубликовав карту, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла обозначены как часть США. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

На картинке, созданной искусственным интеллектом, европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, смотрят на изображение, пока Трамп демонстрирует захваченную территорию.

Американский лидер поделился этим изображение на своей странице в социальной сети Truth Social, но не сопроводил пост текстом.

Ранее глава Белого дома уже показывал карты, где Канада является частью США. Отмечается, что Трамп предлагал Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.