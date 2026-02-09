Макрон выступит с «переломной» речью

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с важной речью о ядерной доктрине страны в конце февраля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам источника, речь Макрона станет «поворотным моментом, переломным этапом». Собеседник издания добавил, что французский лидер расскажет, «как Франция может позволить другим воспользоваться плодами ее сдерживания, при этом оставив решение за собой».

По мнению европейских чиновников, одним из действенных способов продемонстрировать решимость со стороны Франции могло бы стать размещение в европейских странах истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие, под французским командованием.

«Если они действительно настроены серьезно... мы должны быть готовы обсудить эту тему с партнерами», — заявила словацкий депутат и член комитета по обороне Европарламента Лючия Яр.

Кроме того, в Североатлантическом альянсе надеются, что из-за неопределенности Париж пересмотрит свое нежелание участвовать в ядерном планировании альянса, что позволит другим союзникам понять, как Франция может защитить их в случае конфликта. По словам одного из дипломатов НАТО, Париж «должен и будет рассматривать» эту возможность.

Ранее стало известно, что европейские страны, не обладающие ядерными силами, обсуждают возможность разработки собственного оружия массового поражения. Уточняется, что Европа теперь может создать «новую форму альянса против России», основанного на французском или британском ядерном арсенале.