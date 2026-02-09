Индия сообщила о задержании трех нефтяных танкеров

В ходе операции в открытом море Береговая охрана Индии задержала три нефтяных танкера, которые находились под санкциями США за участие в незаконной транспортировке нефти.

Как сообщает газета Times of India, эти суда были частью международной контрабандной сети, использовавшей перевалку нефти в нейтральных водах для доставки дешёвого сырья из конфликтных регионов, уклоняясь при этом от уплаты таможенных пошлин прибрежным государствам.

После задержания танкеры были отконвоированы в порт Мумбай для проведения проверок и передачи материалов правоохранительным органам.

