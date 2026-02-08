Дуров раскритиковал запрет соцсетей для подростков лидерами ЕС

Запретить соцсети для подростков хотят европейские политики с самым низким «рейтингом одобрения» в мире. Такую закономерность подметил основатель Telegram Павел Дуров.

В соцсети X Дуров прокомментировал «рейтинг неодобрения» мировых лидеров. Первые четыре в нем занимают президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Испании Педро Санчес.

Эти же лидеры не раз высказывались за запрет соцсетей для подростков, поскольку определенный контент, по их мнению, может негативно влиять на психику и поведение юных.

«Чиновники с самым низким рейтингом одобрения в мире (Макрон, Стармер, Мерц, Санчес) — самые ярые сторонники запрета соцсетей для подростков и борьбы с «дезинформацией», — написал Дуров.

Макрон ранее заявил, что планирует запретить доступ к социальным сетям для детей и подростков младше 15-16 лет. Аналогичное заявление накануне сделал испанский премьер Санчес.