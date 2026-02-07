Нетаньяху может встретиться с Трампом 11 февраля в Вашингтоне

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, встретится с американским лидером Дональдом Трампом 11 февраля в Вашингтоне для переговоров по Ирану. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра.

«Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в эту среду и обсудит с ним переговоры с Ираном», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице Омана прошли переговоры между Ираном и США по ядерной сделке.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал прошедшие переговоры с Соединёнными Штатами «хорошим стартом».

Трамп также сообщил об успешных переговорах с Ираном.